Стотици хиляди благодарят на Ердоган. Какво стори турският президент
Над 705 хиляди молби са подадени от турски граждани за кандидатстване в проекта
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Над 705 хиляди молби са подадени от турски граждани за кандидатстване в проекта
Те могат да бъдат подавани в стая 323 на Община Благоевград
Според проекта ще бъдат иизградени общо 69 жилища - 8 гарсониери, 19 едностайни и 42 двустайни апартамента.
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