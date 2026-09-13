Маските падат. Ще ги носим само на някои места
Служебният министър на здравеопазването издаде заповед
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Служебният министър на здравеопазването издаде заповед
„Ангелска елха - така се нарича инициативата на сдружение „Василица” за коледна украса в междублоковите пространства в различни квартали на Варна, в с...
Благоевград. Дядо Коледа подрани и гостува в социални, детски и учебни заведения в Симитли. Стартът на тържествата бе даден с благотворителен празни...