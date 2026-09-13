11 млн. в Европа работят в социалната икономика
България вече има своята правна рамка за развитието на социалните предприятия в гласувания закон за предприятията от солидарната и социалната икономик...
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България вече има своята правна рамка за развитието на социалните предприятия в гласувания закон за предприятията от солидарната и социалната икономик...
Дискусия за проблемите на социалната политика се проведе на кръгла маса на тема „Социалната икономика и социалното предприемачество в България – възмо...
Да се въведат „социални клаузи" в Закона за обществените поръчки Благоевград. Представители на местната власт, на областните администрации и на социа...
Мобилни екипи ще се грижат за възрастните хора вкъщи, казва Лазар Лазаров