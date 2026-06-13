Съновидение на Вагенщайн за свети Борис I
Творбата е написана като старинна хроника Борис I е една от най-емблематичните и драматични фигури в българската древност. Езическият велик хан, а по...
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Творбата е написана като старинна хроника Борис I е една от най-емблематичните и драматични фигури в българската древност. Езическият велик хан, а по...