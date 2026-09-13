Кога побеждава любовта
Отговор дават звездите на „Арабеск“ в “Снежната кралица”
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Отговор дават звездите на „Арабеск“ в “Снежната кралица”
Снежната кралица е изгряващата кинозвезда Александра Костова
В желанието си да създаде нов свят без емоции, "Снежната кралица" е покрила света със сняг и лед. Така злата героиня от 3D анимация се опитва да унищо...