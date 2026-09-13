Долу ръцете на прайда от децата! Те не са бойно поле за идеологии
Родителите са първите и най-важни възпитатели на своите деца
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Родителите са първите и най-важни възпитатели на своите деца
Държавите трябва да издават документи според половата идентичност
Лидерката на БСП е доволна от решение, свързано според нея с джендър идеологията
Сумата от 11 700 евро ще плати Фондът за здравно осигуряване на Черна гора
Едно от най-големите имена в бокса шокира Острова. Бившият мениджър на Ленъкс Люис Шон Малоуни обяви, че ще се подложи на операция за смяна на пола. 6...
Форт Мийд. Осъденият на 35 години затвор Брадли Манинг всъщност е трансполов. Той цял живот се чувствал жена на име Челси. Това стана ясно от негово п...