Yettel изцяло дигитализира преноса на номер и избора на нов мобилен план
До края на юни с всяка нова активация през приложението Yettel, премиум планът Total Unlimited MAX е на цена от 39.99 лв. на месец* София, 09.06....
Следете всички новини, анализи и коментари за смяна на номер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
До края на юни с всяка нова активация през приложението Yettel, премиум планът Total Unlimited MAX е на цена от 39.99 лв. на месец* София, 09.06....