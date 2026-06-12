Наша джаджа пази президента на Египет
Антитерористичният смутител е монтиран върху Chevrolet Suburban Устройство срещу атентати, произведено в Пловдив, пази президента на Египет Абдел Фат...
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Антитерористичният смутител е монтиран върху Chevrolet Suburban Устройство срещу атентати, произведено в Пловдив, пази президента на Египет Абдел Фат...