Ето кой донесъл сгрешения смъртен акт на Ангел Христов
В него е записан и часът на смъртта
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В него е записан и часът на смъртта
Съобщението за смъртта е подписано от лечебното заведение
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