Локо Пловдив рита с тимове от Казахстан, Полша и Украйна
"Смърфовете" обявиха плана за зимна подготовка
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"Смърфовете" обявиха плана за зимна подготовка
"Смърфовете" елиминираха Етър на четвъртфиналите за Купата на България
"Смърфовете" подписаха с португалец преди дербито с "Ботев". Става въпрос за Родригес Телес Пауло Серджо, който дойде преди седмица на проби. Изявите...
Община Пловдив търси свободен терен, на който да бъде построена модерна тренировъчна база. Вчера кметът Иван Тотев се срещна с представители на клуба...
Петима бивши футболисти на "Локо" (Пд) от ерата на Коко Динев се събраха, за да отпразнуват заедно Нова година, съобщава PlovdivNews.net. Здравко Лаза...
Стара Загора. Кошмарна нощ в Стара Загора изкараха от "Локо" (Пд). Проблемите на "черно-белите" не свършиха със загубата 0:3. При напускането на града...
Стара Загора. „Настроението в отбора е, както винаги, бойно и оптимистично. Това е поредният мач на нашия отбор, в който излизаме за победа. Това заяв...