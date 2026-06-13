Свещената мяра в Гиза е с български корени, според проф. Христо Смоленов
Професор Христо Смоленов, сега в креативно партньорство с ChatGPT, разработва отдавна идеята, че прототипът на Царския лакът – свещената мяра, изпол...
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Професор Христо Смоленов, сега в креативно партньорство с ChatGPT, разработва отдавна идеята, че прототипът на Царския лакът – свещената мяра, изпол...