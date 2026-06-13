ВИДЕО: Багата се завърна и стана световен шампион
Благой Иванов - Багата се завърна в клетката, за да победи Смелиньо Рама (Канада) в мач за световната титла в тежка категория от веригата WOSF (World...
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Благой Иванов - Багата се завърна в клетката, за да победи Смелиньо Рама (Канада) в мач за световната титла в тежка категория от веригата WOSF (World...