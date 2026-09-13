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Намаленията са за избрани смартфони и смартчасовници
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Намаленията са за избрани смартфони и смартчасовници
До края на април общо 16 модела се предлагат с до 200 лв. отстъпка и безплатна доставка
В промоционалната кампания попадат избрани модели дамски смартчасовници на Huawei и Samsung
Умните часовници на Samsung Gear S2 и Gear S2 Classic вече са в магазините на Мтел. Телекомът предлага устройството и в двете му разновидности - класи...