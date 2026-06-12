Теодор Ушев: Не заменям свободата за Холивуд
Продадеш ли се на дявола, рано или късно той ще ти вземе всичко, казва аниматорът в десетката за "Оскар" Теодор Ушев е от най-успелите родни аниматор...
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Продадеш ли се на дявола, рано или късно той ще ти вземе всичко, казва аниматорът в десетката за "Оскар" Теодор Ушев е от най-успелите родни аниматор...