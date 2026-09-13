Главчев зарадва протестиращите. Обяви чакана новина
След срещата в Министерския съвет Главчев съобщи новината
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След срещата в Министерския съвет Главчев съобщи новината
Фойерверките със скандали може да подплашат хората, твърди политологът Огнян Минчев
София. Близо 6000 лв. са изхрачили зад граница министрите и техните заместници от правителството на Марин Райков. Очаква се днес кабинетът да утвърди...