Опровергано: Няма задържан за рухналия хотел
Изпълняващият длъжността окръжен прокурор на Варна Радослав Лазаров опроверга информацията, че собственикът на една от фирмите подизпълнители на ремон...
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Изпълняващият длъжността окръжен прокурор на Варна Радослав Лазаров опроверга информацията, че собственикът на една от фирмите подизпълнители на ремон...