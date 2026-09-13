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Лещи с чип сменят очилата

Лещи с чип сменят очилата

Филмират окото преди операция за перде, обяснява д-р Алек Топов от "Токуда" Науката напредва все повече и болестите, които не могат да се лекуват, на...

16 октомври | 5:35
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