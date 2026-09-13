Опасна бактерия предизвиква слепота
Патогените, които често ни разболяват, менят структурата си с помощта на мръсния въздух
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Патогените, които често ни разболяват, менят структурата си с помощта на мръсния въздух
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