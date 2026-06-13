Славея от Родопите омая Караманлис
Ванчева стана част от семейството на бившия гръцки премиер Тя е Славея Ванчева - крехка дама с железен характер и романтично сърце. За своите 47 годи...
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Ванчева стана част от семейството на бившия гръцки премиер Тя е Славея Ванчева - крехка дама с железен характер и романтично сърце. За своите 47 годи...
Полина Мумжинская е българка, дедите й са прокудени от родината преди векове За разлика от повечето казахстанци, които са мюсюлмани, Полина Мумжинска...