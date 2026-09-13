Слабаци, но на финал! Английски сблъсък в Лига Европа
Два отбора с голямо име, но близо до изпадащите в Англия
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Два отбора с голямо име, но близо до изпадащите в Англия
Взеха на подбив шампионите заради кризата
"Валвейк" замени и децата талисмани с модели Ръководството на холандски слабак намери начин да зарадва феновете си, но се с футбол. "Валвейк", който...