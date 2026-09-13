Неочакван обрат! Връщат на работа съкратени служители
Кой е заводът, взел решението
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Кой е заводът, взел решението
Търговище. 80% от персонала на завода "Енерсис" АД Търговище ще бъде съкратен. Причина за това е влошаване на пазара в Европа и наличието на производс...
Ихтиман. Американска компания, собственик на завода за производство на електроди в Ихтиман, преустанови дейността на предприятието, изнесе оборудванет...