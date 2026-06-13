Скъпата енергия удря металургията
Сезират ЕК за решението да се изнася ток без добавката за зелена енергия Стагнираща европейска икономика, нестабилни нови пазари, срив в строителст...
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Сезират ЕК за решението да се изнася ток без добавката за зелена енергия Стагнираща европейска икономика, нестабилни нови пазари, срив в строителст...