Умирането строго забранено в Скомля
Екскметът сложи "мораториум върху смъртта", но за 4 г. селото се стопи наполовинаДнес жителите са едва 24, най-младият е на 57 г. Ако не беше разполо...
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Екскметът сложи "мораториум върху смъртта", но за 4 г. селото се стопи наполовинаДнес жителите са едва 24, най-младият е на 57 г. Ако не беше разполо...