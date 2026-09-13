Рускиня с неуспешни опити за световен рекорд
Ласицкене спечели първото място в Москва с 205 см, но не успя три пъти на 209
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Ласицкене спечели първото място в Москва с 205 см, но не успя три пъти на 209
Президентът на БФЛА лично награди шампиона
Атлетката спечели девета национална титла в скока на височина
Рускинята Мария Кучина спечели първата си световна титла в скока на височина на открито. Тя завърши с 2,01 м. Втора със същия резултат, но с един фаул...
Цюрих. Седмо място в скока на височина на 22-ото европейско по лека атлетика в Цюрих зае Тихомир Иванов (на снимката). Плевенчанинът скочи в най-добри...
Люцерн. Отличното представяне през сезона на талантливата българска атлетка Мирела Демирева продължи и в Люцерн (Швейц), където спечели първото място...