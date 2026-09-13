Скандал! В чие легло скочила Диана Димитрова
Нови разкрития как е получавала роли
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Нови разкрития как е получавала роли
Жена е паднала или скочила от 12 етаж в столичния квартал "Света Троица", съобщиха от СДВР. Сигналът е получен около 9 часа тази сутрин от съседи. Жен...
Плевен. Жена се хвърли от стълбищен прозорец на Второ ДКЦ в центъра на града. По неофициални данни тя доскоро лежала в психиатрия и е пациентка на ед...