Скинар уби един и рани пет при стрелба в Аризона
Един човек бе убит, а други петима ранени при серийна стрелба на най-малко четири места в Финикс, щата Аризона. След няколкочасово преследване полиция...
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Един човек бе убит, а други петима ранени при серийна стрелба на най-малко четири места в Финикс, щата Аризона. След няколкочасово преследване полиция...