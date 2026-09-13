Арестуваха българин и румънец в Камбоджа за скиминг измама
Българин и румънец са арестувани, след като се опитали да поставят скиминг устройство на банкомат в камбоджанския град Сием Реап, информира Cambodia D...
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Българин и румънец са арестувани, след като се опитали да поставят скиминг устройство на банкомат в камбоджанския град Сием Реап, информира Cambodia D...
София. 8 млн. лева са източени от България чрез скиминг през 2013 година. Това сочат данни на българската компания Skim Prot, разработила стикер, пред...
Париж. Престъпна група от четирима българи е задържана във Франция за източване на над 1 млн. евро в продължение на година-две. Разследването срещу н...