Летящият самурай
Рьою Кобаяши пренаписа историята в ски скока
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Рьою Кобаяши пренаписа историята в ски скока
Кобаяши спечели и малката купа в ски полетите
Ски скачачът Владимир Зографски пръв от българите стартира в официално състезание на олимпийските игри и пръв се класира за финал. Самоковецът постигн...
Владимир Зографски премина успешно квалификацията на втория турнир от веригата "Четирите шанци" в Инсбрук. Самоковецът постигна 119 м и получи 105,5 т...
Българска федерация ски проведе в Планица (Словения) държавното лично първенство (ДЛП) по ски скок. Призьори в трите възрастови групи станата: юноши м...
Владимир Зографски зае 45-о място във втория турнир по ски-скокове от веригата "Четирите шанци" в Гармиш-Партенкирхен (Германия), старт от Световна ку...
Сочи. Стефан Присадов отпадна от надпреварата след първия манш на гигантския слалом от олимпийските игри в Сочи. 23-годишният представител на Бълг...
Сочи. Силният вятър в Сочи провалил Владимир Зографски. Нашето момче завърши 47-о със скок от 110 м на голямата шанца. Шампион стана полякъът Камил Що...
София. "Нямам си гадже", зарадва фенките си Владимир Зографски. Най-добрият ни ски-скачач разкри, че сърцето му в момента е свободно. Въпреки това мом...