Мадона: Завиждайте на дупето ми, скапаняци!
Поп кралицата изригна срещу критиците, които я призовават да спре с еротиката Мадона направи на пух и прах критиците, които, незнайно защо, я атакува...
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Поп кралицата изригна срещу критиците, които я призовават да спре с еротиката Мадона направи на пух и прах критиците, които, незнайно защо, я атакува...