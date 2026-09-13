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Будител със скалпел

Будител със скалпел

Емиграцията на младите лекари е най-голямата тревога на зам.-шефа на БАН "Будители, наука, образование" на издателство "Захари Стоянов" е сред най-но...

16 април | 19:20
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