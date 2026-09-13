Чипс и мазно засилват пърхота
Сменяйте шампоана на 4-5 седмица след консултация с лекар 40 на сто от хората се борят с този проблем, обяснява Нели Петрова Пърхотът е не по-малък...
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Сменяйте шампоана на 4-5 седмица след консултация с лекар 40 на сто от хората се борят с този проблем, обяснява Нели Петрова Пърхотът е не по-малък...
Емиграцията на младите лекари е най-голямата тревога на зам.-шефа на БАН "Будители, наука, образование" на издателство "Захари Стоянов" е сред най-но...
Високотехнологичният метод е приложен под ръководствата на румънски специалист Пациенти на старозагорската болница „Тракия"- Парк са излекувани успеш...
само в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София