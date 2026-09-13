Трагедия край Ботевград: 17-годишен загина при срутване на скална маса
Инцидентът е станал в район, където се изгражда резервоар за питейна вода
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Инцидентът е станал в район, където се изгражда резервоар за питейна вода
Свлачище затвори пътя за България (ГКПП "Станке Лесичково") между Кочани и Делчево, предава скопското електронно издание "24 вести", цитирани от "Фоку...
От 08:15 ч. тази сутрин е спряно движението на влаковете между Плачковци и Кръстец, вследствие на скално свлачище, съобщиха от НКЖИ. Аварийни екипи н...
Снощи експерти от община Кърджали и кметът Хасан Азис направиха оглед в с. Люляково 24 огнеборци и спасители от ОУ "Пожарна безопасност и защита на н...