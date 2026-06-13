ВИДЕО: Скайдайвър оцелява след епилептичен пристъп във въздуха
Може ли човек да скочи от над 3 500 метра надморска височина, да получи епилептичен пристъп и да оцелее? Напълно е възможно, ако има инструктор като т...
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Може ли човек да скочи от над 3 500 метра надморска височина, да получи епилептичен пристъп и да оцелее? Напълно е възможно, ако има инструктор като т...