Последно! Колко скача минималната заплата
Но пак изостава от съседите
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Но пак изостава от съседите
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Бюджетната комисия в парламента одобри новия календар за поскъпване на цигарите. По-ниският клас ще поскъпва по-плавно, за сметка на луксозните цигари...