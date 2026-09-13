Тенисистите се завърнаха в СК "ДЕМА"
Клубът спазва всички изисквания на Министерството на здравеопазването и ММС
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Клубът спазва всички изисквания на Министерството на здравеопазването и ММС
Закриха надпреварата с греяно вино и много усмивки
София. Водещият тенис център СК „ДЕМА" стартира регионалното първенство до 10 г. Това е вторият турнир от съвместния проект за подкрепа на младите тал...