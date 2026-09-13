Обвиниха нападателите на майката от Ситняково
Двама младежи потрошиха колата на семейството по време на протест
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Двама младежи потрошиха колата на семейството по време на протест
Момиче е пострадало при катастрофа на кръстовището на ул."Черковна" и бул. "Ситняково" в София, съобщава агенция „Фокус". По първоначална информация...
Днес на Ситняково при наша акция е задържан каналджия, който гоним от маса време. Не мога да разбера откъде идва нашата истерия. Аз не мога да коменти...
Товарен автомобил и трамвай номер 20 са се ударили в района на Румънското посолство в София. Катастрофата е станала на улица „Каймакчалан" и бул. „Сит...
София. 47-годишният мъж, който снощи бе прегазен от трамвай в столицата предстои да бъде опериран в "Пирогов". Той и неговата съпруга, която също пост...
София. Трамвай блъсна двама пешеходци на столичния бул. "Ситняково". Сагата се разигра малко преди 19 часа снощи в близост до голям търговски център....
София. Държавата има право на имота и сградите на двореца "Ситняково", постанови Софийският окръжен съд. Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луи...
София. Катастрофа между бус и автомобил е станала на столичния булевард "Ситняково" срещу пазара, предаде "Фокус". От катастрофата бусът се е обърнал...