Цигарите и стресът убиват сърцето
Безкръвната смяна на аортна клапа е златен стандарт при пациенти с висок оперативен риск, казва инвазивният кардиолог доц. Иво Петров Какви са инова...
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Безкръвната смяна на аортна клапа е златен стандарт при пациенти с висок оперативен риск, казва инвазивният кардиолог доц. Иво Петров Какви са инова...
Футболисти от региона се лекуват в клиниките на гиганта Все по-често наши сънародници с онкологични заболявания търсят спасение за болежките си в със...
С три линейни ускорителя от последно поколение за лечение на ракови заболявания разполага Онкологичен център "Сити Клиник", който беше открит днес в С...