Хванаха 11 нелегални мигранти край Килифарево
Товарен автомобил с 11 сирийски граждани, нелегално влезли в България установиха служители на РУ – Велико Търново, съобщават от пресцентъра на ОДМВР -...
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Товарен автомобил с 11 сирийски граждани, нелегално влезли в България установиха служители на РУ – Велико Търново, съобщават от пресцентъра на ОДМВР -...
Около 40 сирийски цивилни граждани, измежду които 2 жени и 7 деца, са станали жертва на въздушен удар на сирийските военновъздушни сили по позиции на...
Бургас. 27 сирийски бежанци бяха заловени Бургас, близо до хотел "Космос" в понеделник вечерта. Внушителната група се е придвижвала в посока от МБАЛ к...