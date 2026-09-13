Една легенда си отиде. Футболът осиротя
Синиша Михайлович загуби битката с левкемията
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Синиша Михайлович загуби битката с левкемията
За Синиша Михайлович не е проблем да си стои в къщи
Легендарният футболист се изправи пред най-тежката си война - левкемията
"Милан" и Синиша Михайлович се разделиха културно, след като на Силвио Берлускони му писна от слабите резултати. Съдбата на сърбина беше решена по тип...
400 ултраси посрещат с камъни автобуса на "Лацио" Скандал помрачи тренировката на "Милан" след загубата от "Аталанта" с 1:2. Треньорът Синиша Михайло...
"Милан" понесе двоен удар от "Сасуоло". Росонерите записаха поредния си разочароващ мач и паднаха с 0:2 като гости, след голове на Алфред Дънкан и Ник...
Генуа. Синиша Михайлович ще замени Делио Роси начело на Сампдория, когато последният бъде уволнен, твърдят местни издания. Главата на Роси може да бъ...