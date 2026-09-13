ИД с атентат на Синайския полуостров
Джихадистите от "Ислямска държава" извършиха атентат на Синайския полуостров. Най-малко 7 са загинали, а други 15 са ранени до момента, съобщи Ройтерс...
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Джихадистите от "Ислямска държава" извършиха атентат на Синайския полуостров. Най-малко 7 са загинали, а други 15 са ранени до момента, съобщи Ройтерс...
Групировка, принадлежаща към "Ислямска държава" пое отговорност за изстрелването на три ракети на територията на Израел от Синайския полуостров в Егип...
Власите в Египет заявиха, че армията на страната ще продължи офанзивата на Синайския полуостров, след като сблъсъци с екстремистите от "Ислямска държа...
Кайро. Четирима южнокорейски туристи и шофьор загинаха при атентат срещу автобуса им на Синайския полуостров в Египет, съобщи Ройтерс. Инцидентът...