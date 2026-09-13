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ИД обстрелва Израел

ИД обстрелва Израел

Групировка, принадлежаща към "Ислямска държава" пое отговорност за изстрелването на три ракети на територията на Израел от Синайския полуостров в Егип...

04 юли | 8:20
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