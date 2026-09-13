Симо Щерев ще води женския отбор по борба на Русия
Лично президентът на федерацията Мамиашвили обяви новината
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Лично президентът на федерацията Мамиашвили обяви новината
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София. "Забравете, че съм спирал някога Станка Златева да тренира при Симо Щерев в Азербайджан, но ние не можем да финансираме подготовката й в чужбин...