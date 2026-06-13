Камерна опера зарадва благоевградчани със „Симфоничен рок”
Благоевградски ценители на хубавата музика пяха и танцуваха две поредни вечери заедно със солистите на Камерна опера - Благоевград. Концертът „Симфони...
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Благоевградски ценители на хубавата музика пяха и танцуваха две поредни вечери заедно със солистите на Камерна опера - Благоевград. Концертът „Симфони...