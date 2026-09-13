Симеон Пешов, който ни учеше на родолюбие
Възстанови Цари мали град, ще ни се усмихне отгоре, ако заблести Базиликата в Плиска
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Възстанови Цари мали град, ще ни се усмихне отгоре, ако заблести Базиликата в Плиска
"Стандарт" изказва съболезнования на близките на инж. Пешов!
Президентът на "Главболгарстрой" бе отличен за цялостен принос в строително-инвестиционния бизнес
Призът за цялостен принос в строително-инвестиционния бизнес ще му бъде поднесен на сцената от инж. Илиян Терзиев (председател на УС на Камарата на ст...
Българските строители са познати и желани в Северна Африка и Близкия изток При дъмпинг в обществените поръчки после се доплаща от хазната, казва Симе...
Искаме еврофондовете да се използват. Политиците трябва да се обединят категорично. Към това апелира шефът на "Главболгарстрой" Симеон Пешов на дискус...
Инж. Симеон Пешов е един от дарителите, благодарение, на които се случи проектът в крепостта "Цари Мали град". Атракцията грабна приза за чудо на 2013...