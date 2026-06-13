Симеон, Аврам и Стефан правят "Гурме на колела"
Първият MasterChef на България, Аврам Големечков и Стефан Стефанов започват общ кулинарен проект. Той ще бъде нещо от сорта на "Гурме на колела". Него...
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Първият MasterChef на България, Аврам Големечков и Стефан Стефанов започват общ кулинарен проект. Той ще бъде нещо от сорта на "Гурме на колела". Него...
Симеон Червенков грабна 100 000 лв награда и бе обявен за новият най-добър професионален готвач на България в шоуто MasterChef по bTV. Втора в оспорва...