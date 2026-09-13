Силвия Митева ще става майка
Грация става майка през септември. Една от най-добрите гимнастички на България в последните години Силвия Митева е бременна. "Чувствам се добре. Ражд...
Следете всички новини, анализи и коментари за Силвия Митева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Грация става майка през септември. Една от най-добрите гимнастички на България в последните години Силвия Митева е бременна. "Чувствам се добре. Ражд...
София. Илиана Раева заяви, че лично ще настоява Силвия Митева да бъде наказа за уронване престижа на федерацията по художествена гимнастика. Реакцият...
Русе. Музей на гимнастичката Силвия Митева се подготвя в родния й град Русе. Той ще се намира в дома на състезателката, където се съхраняват всички не...
София. Силвия Митева бе обявена за състезател номер 1 на 2013 година от Българската федерация по художествена гимнастика. Централата публикува годишна...
Силвия Митева-Янева не успя да издържи съдийския курс по художествена гимнастика в Лондон. Заедно с бившата ни вече националка изпита не преминаха още...
София. Националката по художествена гимнастика Силвия Митева слага край на своята кариера. Това съобщава бТВ, позовавайки се на изказване на президент...
Берлин. Златен медал за Силвия Митева на лента от финалите на отделните уреди на финала на турнира по художествена гимнастика Гран При в германската с...
Киев. Родната ни гимнастичка Силвия Митева зае осмо място на финалите на бухалки и лента на Световното първенство по художествена гимнастика, което се...
Киев. Най-добрата българска гимнастичка Силвия Митева се класира четвърта във финала на топка и шеста на обръч на световното първенство по художествен...
Санкт Петербург. Родната гимнастичка Силвия Митева грабна бронзов медал на топка на турнира от Световната купа по художествена гимнастика. Нашето моми...
Бригадите ще стегнат младежта
Виена. Силвия Митева се пребори за два бронзови медала на европейското първенство по художествена гимнастика във Виена. Нашето момиче стана трета на т...
Минск. Силвия Митева стигна до бронз на топка в турнира от Световната купа по художествена гимнастика в Минск, Беларус. Най-силната ни гимнастичка пол...