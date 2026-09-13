Всичко за Силвия Митева

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Последни новини Спорт Мнения
Силвия Митева ще става майка

Силвия Митева ще става майка

Грация става майка през септември. Една от най-добрите гимнастички на България в последните години Силвия Митева е бременна. "Чувствам се добре. Ражд...

24 април | 19:30
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Злато за Силвия Митева

Злато за Силвия Митева

Берлин. Златен медал за Силвия Митева на лента от финалите на отделните уреди на финала на турнира по художествена гимнастика Гран При в германската с...

20 октомври | 17:18
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Митева трета в Минск

Митева трета в Минск

Минск. Силвия Митева стигна до бронз на топка в турнира от Световната купа по художествена гимнастика в Минск, Беларус. Най-силната ни гимнастичка пол...

19 май | 19:04
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