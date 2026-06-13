Звезда от "Цирк дьо солей" в НДК
С пърформанса "Поредица от бъдещето" българин и хърватка провокират сетивата ни Силке Грабингер танцува живота си във фестивала "Антистатик" Една не...
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С пърформанса "Поредица от бъдещето" българин и хърватка провокират сетивата ни Силке Грабингер танцува живота си във фестивала "Антистатик" Една не...