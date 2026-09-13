Не е за вярване! Кой носи сифилис у нас
Замесена е легендарна историческа личност
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Замесена е легендарна историческа личност
Личните лекари има задължението да издирят контактните на болните
Дни на отворени врати за анонимно безплатно изследване за ХИВ, сифилис и хепатит „С" се проведе в Кърджали, съобщиха от Регионалната здравна инспек...
Бургас. Опасната венерическа болест сифилис е била добре позната в античността, а древните дори са се научили да я лекуват. Това разкриха поморийските...