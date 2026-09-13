ДЗИ спечели отличието в категория “Бизнес трансформация” на наградите “Мениджър на годината” 2023
Иновативната платформа go.dzi.bg осигурява на клиентите на ДЗИ изцяло дигитално изживяване
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Иновативната платформа go.dzi.bg осигурява на клиентите на ДЗИ изцяло дигитално изживяване
Има оживление в икономиката и то се усеща по търсенето на кредити от малки и средни фирми Преди 8 г. СИБАНК се движеше от възможностите, сега има стр...
Над 300 гости от финансовия елит уважиха юбилея на банката в "Квадрат 500" Над 300 души от финансовия и политическия елит на България изпълниха вътре...
София. 45 журналисти от над 30 медии мериха сили в СиБанк държавното първенство за журналисти на кортовете на водещия спортен клуб в София "ДЕМА". В г...