Транспортът на Германия в плен на Сиара
Около 150 полета от и за летището във Франкфурт бяха отменени днес. Най-големият германски авиопревозвач „Луфтханза“ (Lufthansa) съобщи, че ще отмени...
Следете всички новини, анализи и коментари за Сиара. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Около 150 полета от и за летището във Франкфурт бяха отменени днес. Най-големият германски авиопревозвач „Луфтханза“ (Lufthansa) съобщи, че ще отмени...
Пътнически самолет на British Airways с маршрут от Ню Йорк до Лондон счупи рекорда за най-бърз полет по дестинацията заради бурния попънет вятър, прич...
Британската метеорологична служба предупреди за бурни ветрове в северозапада на кралството и евентуални прекъсвания на електричеството и затруднения в...
Певицата Сиара се е омъжила тайно за своя любим Ръсел Уилсън в замъка Пекфортън в Англия. Поп дивата се врекла на състезателя по американски футбол в...
Певицата Сиара очаква момченце, гордо сподели самият бъдещ татко и годеник на певицата. В тв-интервю рапърът Фючър разкри, че бебето слуша музика...