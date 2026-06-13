Шумерският релеф от Шумен - на 50 века
Шумерският релеф, открит в гараж в Шумен, е на 4500-5000 години. Това разкри проф. Николай Овчаров, който разгледа заловените от полицаите 19 мраморни...
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Шумерският релеф, открит в гараж в Шумен, е на 4500-5000 години. Това разкри проф. Николай Овчаров, който разгледа заловените от полицаите 19 мраморни...