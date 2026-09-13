Мата Хари: Куртизанка ДА, шпионка НЕ!
Винаги ще предпочета да бъда любовница на беден офицер, отколкото на богат банкер, казва известната танцьорка
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Винаги ще предпочета да бъда любовница на беден офицер, отколкото на богат банкер, казва известната танцьорка
Мария Бутина е в ареста от юли 2018 г.
Амстердам. В холандския град Леуварден е изгорял домът, в който се е родила легендарната шпионка Мата Хари, съобщава АФП. Пожарът в Леуварден се е ра...