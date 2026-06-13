Пиян безработен преби до смърт баща си в Шипково
46-годишният безработен Пенко Маринов от троянското с. Шипково зверски уби баща си. Сигнал за кръвопролитието подал в местното полицейско управление...
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46-годишният безработен Пенко Маринов от троянското с. Шипково зверски уби баща си. Сигнал за кръвопролитието подал в местното полицейско управление...